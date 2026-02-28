◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日３―７日本（２８日・バンテリンドーム）侍ジャパンが逆転勝ちし、中日との壮行試合で２連勝。連覇を狙うＷＢＣ本大会に向けて弾みをつけた。初回に牧（ＤｅＮＡ）が先制ソロ、２回に森下（阪神）が一時勝ち越しとなるソロ本塁打と連日の一発攻勢を見せた侍打線。一度は逆転を許したが、１点を追う５回には坂本（阪神）、小園（阪神）らのタイムリーで一挙５点を奪って逆転に