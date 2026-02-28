野菜たっぷり「キャロットサンド」 「朝食にパンを食べているけれど野菜不足が気になる」という人も多いかと思います。今回は、パンと一緒に野菜をたっぷり食べられる「キャロットサンド」をご紹介。せん切りにしたにんじんを具材にすれば、野菜がたっぷり食べられます。見た目がよく、食べごたえもあって、朝から元気が出ること間違いなし。 キャロットラペやマヨサラダなど まず作りたいのが定番のキャロットラペサンド。シャ