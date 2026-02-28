◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日バンテリンD）侍ジャパンは28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨んだ。セットアッパーや抑え候補者に出場辞退やアクシデントが続く中、先発の日本ハム・伊藤大海が3回を投げた以降は小刻みな継投で逃げ切った。4回に2番手で登板した西武・隅田、5回から3番手で2イニングを投げた日本ハム・