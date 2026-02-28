アメリカ国防総省は、イラン攻撃の作戦名は、「エピック・フューリー」＝壮絶な怒りだと発表しました。また、イスラエルメディアは、イスラエルの作戦名をネタニヤフ首相が「ライオンズ・ロア」＝獅子の雄叫びと決めたと伝えています。