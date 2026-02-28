◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日バンテリンD）侍ジャパンは28日、バンテリンドームで行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合で中日と対戦。7−3で逆転勝ちし、2連勝とした。初回に牧秀悟内野手（27＝DeNA）のソロ本塁打で先制。2回にも森下翔太外野手（25＝阪神）の一発が飛び出した。2−3の5回に小園海斗内野手（25＝広島）の中前適時打など一挙5点を挙げた