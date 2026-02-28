◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン 7-3 中日(28日、バンテリンドーム)中日は侍ジャパンとの壮行試合に敗戦。前日に続き2連敗でこのシリーズを終えています。中日先発は昨季2桁勝利をあげた大野雄大投手。この日は初回に牧秀悟選手から先制ソロを浴びると、2回にも森下翔太選手にソロHRを浴びて計2失点。しかしそれ以外は侍打線に出塁を許さず、3回35球を投げて被安打2(被本塁打2)、2奪三振、無四球、2失点でマウンドを降