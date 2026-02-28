次回3月7日（土）よる9時 第9話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』。第9話には、個性派俳優・森田甘路がゲスト出演！森田が演じるのは、和菓子職人・田所新平。一葉（上白石萌歌）の先輩・紺野（宮澤エマ）と交際中の田所は優しく穏やかで、時には優柔不断で紺野をヤキモキさせる。紺野と田所が結婚に至ったのは一葉のコラムのおかげで、田所は「どうしても一葉にお礼を言いたい」と編集部を訪れる。二