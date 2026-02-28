Netflix JAPANが2月26日、Instagramを更新。大谷翔平がWBCのため名古屋入りしたことを伝えた。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 「侍ジャパン 名古屋 2/26宮崎を離れ、舞台は名古屋へ」と投稿されたのは、大谷がバンテリンドームナゴヤに現れた動画。大谷は他のWBCメンバーと合流し、柔軟やキャッチボ