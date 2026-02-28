イランの首都テヘランで立ち上る煙＝28日（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナ外務省は28日、米国とイスラエルによるイラン攻撃は「イランの体制による横暴が招いた結果だ」とする声明を出した。デモの弾圧や人権侵害を重ねる体制は退くべきだとの立場を明確にした。イランは無人機シャヘドの供与を通じ、ウクライナ侵攻を続けるロシアを支援している。声明は、イランとロシアの協力が世界の平和と安定を損なっていると