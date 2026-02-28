ボートレース浜名湖の「高塚清一記念第８回名人集合マクール杯」が３月１日に開幕する。三角哲男（５８＝東京）が手にした５６号機は２連率４０％。近況も４回前に優出すると、３回前のヴィーナスシリーズでは鎌倉涼が優勝。最近２回も予選クリアと好調だ。特訓後も「もらったまま。しっかり起きたし、特訓の感じは悪くなかった。あとはレースに行ってどうか。やっても微調整ぐらい」と、前検としてはまずまずの感触を