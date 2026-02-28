ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026● 中日 3 − 7 侍ジャパン ○＜2月28日バンテリンドームナゴヤ＞第6回WBCを控える野球日本代表・侍ジャパンは28日、バンテリンドームナゴヤで中日と強化試合を行い、5−3で勝利した前夜に続き勝利を収めた。侍ジャパン打線は初回、3番・牧秀悟（DeNA）の豪快な左越えソロで先制。2回は5番・森下翔太（阪神）が強化試合2発目となる左越えソロを放ち2点目を奪った。2−3と1点を追う5回は9番