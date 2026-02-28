Photo:ますえい 筆者の趣味は散歩です。歩くことが大好きなんですが、靴ひもがよくほどけてしまうのが悩み。素材の相性が悪いのか、いくら強く結んでも数分後にはほどけてしまうんです。その度に歩道の端に寄り、しゃがんで靴ひもを結び直すのがめんどう……。そんな悩みを解決してくれたのが「靴ひもを結ばない」がコンセプトのHIGH FIVEの靴ひもです。結ばなければほどけもしないことに気