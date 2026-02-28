中日と侍ジャパンの試合■侍ジャパン 7ー3 中日（28日・バンテリンドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は28日、バンテリンドームで行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」で中日に7-3で勝利した。2連勝で中日とのシリーズを終え、1日を挟んでオリックス、阪神との強化試合に臨む。侍ジャパンは初回、2死から牧秀悟内野手（DeNA）の左翼スタンドへのソロで先制。2回には森下翔太外野手（阪神）にもソロが飛び出し