中国国防部の張暁剛報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月28日】中国国防部の張暁剛（ちょう・ぎょうごう）報道官（大校＝上級大佐）は28日、台湾地区指導者の頼清徳（らい・せいとく）が非対称戦力の構築加速や米国からの武器購入を推進しているとの指摘に関し、頼清徳らは民衆の富を米国製武器の購入につぎ込んでいるが、台湾の疲弊を加速させるだけだと表明した。張氏は次のように述べた。頼清徳らは党と個人の私利