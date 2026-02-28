３月１日に行われる阪神競馬（１回４日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】晴れ・０％【馬場状態】芝（Ａコース）稍重〜良ダート稍重〜良芝は引き続き良好で、時計も速い。外を回る形になると伸びを欠く場面が目立つ。ダートは直線に坂があるぶん、差しも届きやすい。芝＝逃げ◎先行◎差し○追込△ダート＝逃げ○先行◎差し○追込△