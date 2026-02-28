中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京2月28日】中国商務部が28日発表した2026年1月の全国外資導入額（実行ベース）は前年同月比5.7％減の920億1千万元（1元＝約23円）、外資企業の新設数は25.5％増の5306社となった。製造業の導入額は260億9千万元、サービス業は640億4千万元だった。ハイテク産業は0.6％増の337億5千万元で、全体に占める割合が2.3ポイント上昇の36.7％となった。うち研究開発・設計サービスの