上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）の第9話に、森田甘路がゲスト出演することが決定した。 参考：シシド・カフカが『パン恋』で見せる“らしさ”と“ギャップ”朝ドラ、舞台の経験から紐解く 瀬那和章による同名小説をドラマ化する本作は、仕事、恋愛、人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く“アカデミ