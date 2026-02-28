プレミアリーグ第28節リーズ対マンチェスター・シティ戦前の記者会見が行われ、ペップ・グアルディオラ監督が登壇。メディア対応を行った。その中で負傷者状況に関する質問があり、ベルギー代表FWのジェレミー・ドクがトレーニングに復帰したとコメントしている。『Manchester Evening News』が報じた。23歳のドクは開幕から存在感を示しており、ホーム開催となった11節のリヴァプール戦では素晴らしいミドルシュートを沈めている