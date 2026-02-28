５７歳の俳優・大沢たかおが公開したトレーニング姿が話題を呼んでいる。大沢は２８日、自身のインスタグラムでトレーニングの様子を公開。ジムでのショットを複数枚アップし、ノースリーブの白Ｔシャツからは見える上腕二頭筋と、驚きの筋肉量の腕があらわになっている。この投稿にファンからは「たくましい腕」「眼福すぎる」「また腕がすごいことに…」「想像以上に想像以上」「体の大きさと顔の差よ…」などの声が寄せら