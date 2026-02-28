アルペンスキーW杯、男子滑降で通算54勝目を挙げたマルコ・オーデルマット＝28日、ガルミッシュパルテンキルヘン（AP＝共同）アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は28日、ドイツのガルミッシュパルテンキルヘンで男子滑降第7戦が行われ、マルコ・オーデルマット（スイス）が1分47秒57で今季9勝目、通算54勝目を挙げた。スイス勢が表彰台を独占し、0秒04差の2位がアレクシ・モネー、3位はシュテファン・ロゲンティンだった。（