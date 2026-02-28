３月１日に行われる中山競馬（２回２日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】晴れ・０％【馬場状態】芝（Ａコース）良ダート稍重〜良芝は全体的に良好な状態で時計は水準より速め。土曜の脚質は多少ペースが速くなっても先行勢は残れていた。砂は４角先頭が４勝。芝＝逃げ○先行◎差し○追込△ダート＝逃げ◎先行○差し△追込△