俳優の森田甘路が、上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜後9：00）の第9話（3月7日放送）に出演する。【場面写真】熟年離婚の危機？ついていく司（生田斗真）本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。上白石