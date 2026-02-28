【目撃】ん？小競り合い？それは巨人の練習試合（２８日、サムスン戦＝沖縄・那覇）前の?出来事?だった。シートノック前にベンチ前に集まる巨人ナイン。そこで助っ人キャベッジが、リチャードの胸をドン！！何かもめごと？ということではなく、ダルベックとキャベッジの２人に、リチャードが打撃指導をお願いした時のワンシーンだ。指導を買って出たキャベッジは、わざわざバットを取り出し、身ぶり手ぶりでリチャードにレ