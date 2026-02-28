イタリア・ミラノで路面電車が脱線し、2人が死亡、およそ40人がけがをしています。地元メディアなどによりますと27日、イタリア・ミラノの中心部で路面電車がカーブを曲がり切れずに脱線して建物に衝突、乗客と通行人の合わせて2人が死亡し、およそ40人がけがをする事故がありました。ミラノでは現在、ミラノ・ファッションウィークが開催されていて、多くの観光客が訪れています。事故を起こした車両は規定の速度を超過してカーブ