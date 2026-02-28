アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受け、28日、航空各社が中東全域のフライトを欠航にしています。ロイター通信によりますと、EU＝ヨーロッパ連合の航空規制当局は、攻撃の影響を受ける空域に入らないよう勧告したということで、航空各社が中東便の運休を発表しています。ドイツのルフトハンザ航空は28日と来月1日のドバイ発着便を運休し、テルアビブやベイルート行きの路線を来月7日まで一部運休すると発表したほか、エール