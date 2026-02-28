お金のこと、難しいですよね。老後の心配からますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、忙しく家計管理ができない場合に最低限やるべきことについてです。 Q：忙しく家計管理ができない場合に最低限やったほうがいいことは？「毎日忙しくて家計管理に手が回りません。お金を貯めるためにこれだけはやるべきということ