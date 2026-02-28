金利が上昇している今、「どの銀行にお金を預けるべきか」とお悩みの方もいるかもしれません。多くの銀行では、新たに口座を開設する方を対象に、通常よりも大幅に優遇された金利を設定した限定商品やキャンペーンを提供しています。All Aboutマネー編集部では、数ある定期預金の中から、今注目すべき「新規口座開設者向け」の商品をピックアップしました。ご紹介する定期預金は全て元本保証があるものです。ぜひ、銀行選びの参考