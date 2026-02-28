災害はいつ起こるか分からないからこそ、日頃の備えが肝心です。特に避難所生活や断水時に盲点となりやすいのが「衛生面の確保」。実は100円ショップには、専門ブランドに引けを取らない優秀な衛生アイテムが数多くそろっています。今回は、限られた予算で命と健康を守る、コスパ最強の「100円ショップの衛生防災グッズ」を厳選してご紹介します。なお、ご紹介するアイテムは以前に購入したものもあるので、パッケージのデザインが