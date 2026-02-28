京セラドームの公式Xが張り替え完了を報告「様々なドラマが生まれますように」オリックスの本拠地・京セラドームのグラウンドが“激変”を遂げた。球場の公式X（旧ツイッター）が28日、人工芝の張り替え工事が完了したことを報告し、真新しいグラウンドの様子を公開。ファンからは「綺麗」「色鮮やかな芝に」と反響が寄せられている。球場の公式Xは「人工芝張り替え」と題して投稿。「この新しいダイヤモンドで様々なドラマが