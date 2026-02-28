小学館は２８日、漫画アプリ「マンガワン」の連載漫画「常人仮面」の原作者の起用に問題があったとして、配信と単行本出荷を停止したことに関し、連載開始の経緯などを検証する社内調査委員会を設置すると発表した。同社によると、原作者は２０２０年に児童買春・児童ポルノ禁止法違反（製造）容疑で逮捕、同罪で略式起訴され、罰金刑を受けた。当時、別名義で連載していた別の漫画が中止となったが、２２年に現在の筆名で原作