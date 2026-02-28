ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表壮行試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋」の中日戦が２８日、バンテリンドームナゴヤで行われた。左翼テラス席へ森下のバットが好調だ。同点の二回、大野の外角球を豪快に引っ張り、左翼テラス席へソロを運んだ。２２日のソフトバンク戦で放った２ランに続き、これが今代表で２本目のアーチ。自身初のＷＢＣへ「自信を持って本戦に挑める準備をしていき