シンガーソングライターの伊東歌詞太郎が２８日、東京・豊洲ＰＩＴで全国７か所を回るライブツアー「ｍｅｍｏｒｙ＆ｐｒｅｓｅｎｔ」を締めくくった。ステージではアニメ「ＤｕｅｌＭａｓｔｅｒｓＬＯＳＴ」のオープニング主題歌「あやかしあやし」や、最新ＥＰ収録曲「ハローグッバイ」など１８曲を熱唱した伊東。今回のツアーを振り返り「かつての仲間やスタッフとの不思議な『縁』を再確認する旅になりました。そこで得