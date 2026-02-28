タレントの安めぐみ（44）が28日、自身のインスタグラムを更新。ペットのうさぎ「しろくん」が空に旅立ったと報告した。安は「我が家のしろくんがお空へ旅立ちました」つづり、在りし日の写真などを投稿。「年末に体調を崩してしまいそこから持ち直して、を繰り返していましたが、今月はたくさん病院にも行って、しろくんとても頑張ってくれました」とつづり「我が家をたくさん癒してくれたしろくん感謝でいっぱいです。し