人気コスプレイヤーえなこが28日、自身のインスタグラムを更新。グラビアアイドル・南あみとの双子コーデでディズニーランドを満喫した様子を投稿した。えなこは「あみとディズニー楽しかったな」と、グラドルの南とピンクのトレーナーにミニスカートとルーズソックス、白の靴とすべてお揃いの双子コーデを投稿した。この投稿にフォロワーからは「可愛い」「仲良し！」「おそろコーデが可愛い」「脚細っ！長っ！可愛いっ！」