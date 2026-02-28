イラン国営通信は、南部ミナーブにある小学校が攻撃を受け、学生40人が死亡したと伝えました。イラン国営通信によりますと、イラン南部ミナーブにある小学校が28日、アメリカとイスラエルの攻撃を受け、40人が死亡、48人がケガをしたということです。小学校は女子校で、140人の生徒が通っていると伝えています。一方、イランの報復攻撃による死者も出ています。ロイター通信によりますと、シリアの国営放送はシリア南部のスウェイ