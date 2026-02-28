北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記の妹、金与正（キム・ヨジョン）氏が党の総務部長に就任していることが明らかになりました。北朝鮮メディアはは28日、金総書記が27日に党の幹部らに新型の狙撃用ライフルを授与したと伝えましたが、この中で与正氏を「党中央委員会総務部長」と言及しました。韓国メディアは、総務部長は実務的に金総書記と近く、与正氏の権限はさらに大きくなったとみられると分析しています。一方、ライ