岐阜県各務原市の飲食店を利用した客3人が、下痢や発熱などの症状を訴え、県は食中毒と断定しこの店を営業禁止処分としました。 岐阜県によりますと、2月16日に各務原市の飲食店『うどん居酒屋「田（でん）」』で食事を