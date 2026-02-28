めっちゃ褒めてくる〜▶▶この作品を最初から読む男女交際に興味を持つ、女子高生・早川夏帆。学校で「誰でもいいから、彼女になってくれんかねー」という話し声を聞き、名前も知らない男子高生の彼女に思わず立候補。そのお相手は同級生の三浦拓海。履歴書で自己紹介をし、1カ月のお試し交際をすることに。ピュアなふたりのやりとりにどこか懐かしさを覚える、胸キュン青春学園ラブストーリーです。※本記事は宇佐見よ