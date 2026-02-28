サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有（39）が、24日にXを更新。侍ジャパンのアドバイザーとして参加した宮崎合宿最終日の夜に行われた決起集会の様子を伝え、大きな反響を呼んでいる。 【画像】デコピンが破壊力抜群の“絶望顔”を披露！大谷翔平作の絵本の先行公開に「可愛すぎて胸が潰れそう」 投稿された写真は、飲食店の前に侍ジャパンメンバーが大集合した笑顔のショット。ダルビッシュは、最後列の