『その叫びは聞こえていたのに 消えた母子をめぐる物語』より▶マンガ『その叫びは聞こえていたのに 消えた母子をめぐる物語』を最初から読む赤ちゃん訪問で出会った、10代の若い母親。頼れる家族も友人もなく、孤立した環境で子育てに向き合うどこか危うい姿に、民生委員のカヨコは過去の記憶を呼び起こされます。それは、小学5年生の夏に突然姿を消した、かけがえのない親友の存在でした…。母と子が社会からこぼれ落ちてい