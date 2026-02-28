新潟県妙高市と長野県飯山市の県境に位置する斑尾高原スキー場で28日、雪崩が発生し10代の男の子を含む4人がけがをしました。 28日午後2時すぎ、斑尾高原スキー場の「パウダーライン」と呼ばれる圧雪されていないコースで、雪崩が発生し5人が巻き込まれました。他の利用客がスキー場に通報し、パトロール隊が5人を救助しました。 このうち10代の男の子と40代の父親、台湾国籍の男性と女