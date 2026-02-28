ボートレース若松のミッドナイトボートレース「西部ボートレース記者クラブ杯」が、3月1日に開幕する。7日間開催の今節は準優進出制で、予選は4日の4日目11Rまで行われる。毒島誠（42＝群馬）は今節のV筆頭候補。抽選では前節のG1・73周年記念「全日本覇者決定戦」で池田浩二が準優勝した15号機を手にした。「ペラは見たけど、浩二さんのいつものペラだなと思いました。スーパースターの後は叩けないですよ。やるとしても微