生成AI「チャットGPT」をてがけるオープンAIは、アメリカの国防総省の機密ネットワークにAIモデルを導入すると発表しました。オープンAIのサム・アルトマンCEOは27日、同社のAIモデルを国防総省の機密ネットワークに利用することで合意したと明らかにしました。今回の合意には、国内での大規模監視の禁止や自律型兵器を含むあらゆる武力の行使について、最終的な判断と責任は人間が担うなどの安全原則が盛り込まれているということ