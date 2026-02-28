元西武の松坂大輔氏（45＝スポニチ本紙評論家）が、アンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演した。話題は「高校野球の歴代最強チーム」。清原和博、桑田真澄擁した1985年PL学園と、立浪和義、片岡篤史擁した87年PL学園と、松坂大輔擁した98年横浜高校の3チームで、どれが最強かをテーマにトークを展開。渡部は清原氏、桑田氏にそれぞれ「98年の横浜高校に、85年のPL学園は勝てますか？」と質問したこと