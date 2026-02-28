次のテレビ出演は3月7日ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が見事に金メダルを獲得した。日本フィギュア界初の偉業を達成した2人は、24日の帰国後も大忙しで、テレビ各局を行脚。一段落となった27日の出演に、ファンの間で反響が広がった。帰国した24日以降、りくりゅうは連日、会見やメディア出演をこなしており、27日はCBC「チャント！」に生出演した。日本スケート連