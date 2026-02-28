イランの首都テヘランで建物の屋上から空を見上げる人たち＝28日（ゲッティ＝共同）米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、各国は28日、「地域紛争のさらなる拡大は望まない」（英政府の報道担当者）として緊張の緩和や外交的解決を求めた。欧州連合（EU）のコスタ大統領とフォンデアライエン欧州委員長は、全ての当事者に「民間人を保護し、国際法を完全に順守するよう求める」と共同声明で訴えた。攻撃の是非には言及せず