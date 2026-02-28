日本政府は、イランに滞在する日本人の国外退避を支援する方針を固めました。早ければ現地時間の3月1日にもバスなどの陸路で退避を開始することを検討しています。【映像】煙が立ちのぼるイラン・テヘランの様子イランには、およそ200人の日本人が滞在していて、政府は希望者を募り、イラン国外への退避を支援する方針です。すでに現地の大使館がバスを手配していて、避難経路の安否確認を進めています。去年6月にアメリカ