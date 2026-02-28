◇ラグビーリーグワン第10節埼玉66―19三重（2026年2月28日埼玉・熊谷ラグビー場）埼玉が三重から9トライを奪って66―19で快勝し、1敗を守った。序盤のピンチをしのぐと、ブレークダウンで優位に立ち、バックスが個人技でチャンスをつくってトライを量産。次節の東京ベイ戦を前にはずみをつけた。秒速10メートル近くの強風下、開始直後に自陣ゴール前5メートルの相手ボールスクラムを2度、しのいだ。以後は風上の優位を