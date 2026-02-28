令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase24「壊れる」が3月1日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case24「壊れる」予告冷徹なエージェント、コードナンバー：セブンとなった莫（今井竜太郎）は美浪（八木美樹）らの制止を振り切り、「Find Nem.」という自らのミッション遂行へ動き出す。夢から覚めたねむ（堀口真帆）と出会うため奔走する莫だが、そんな中ザ・レデ