野球用具メーカーの「ＳＳＫ」は２８日、レッドソックスのアロルディス・チャップマン投手（３８）と、グラブ、スパイクに関するアドバイザー契約を締結したことを発表した。チャップマンは人類最速記録となる１０５．８マイル（約１７０．３キロ）を計測した世界的剛腕。ＳＳＫの「プレーヤーの意図を正確に具現化する技術力」と、チャップマンが求める「極限状態でのパフォーマンス発揮」が合致し、今回の契約に至った。専